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23:25 30.05.2019

Законопроект президента о возвращении ответственности за незаконное обогащение будет внесен в Раду в пятницу – Данилюк

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Законопроект президента о возвращении ответственности за незаконное обогащение будет внесен в Раду в пятницу – Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил, что законопроект президента Украины Владимира Зеленского о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение будет внесен в Верховную Раду в пятницу.

"Завтра (31 мая – ИФ) будет внесен закон о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение, который был отменен Конституционным судом", - сообщил он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.

Теги: #обогащение #законопроект #украина #данилюк
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