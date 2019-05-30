Законопроект президента о возвращении ответственности за незаконное обогащение будет внесен в Раду в пятницу – Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил, что законопроект президента Украины Владимира Зеленского о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение будет внесен в Верховную Раду в пятницу.

"Завтра (31 мая – ИФ) будет внесен закон о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение, который был отменен Конституционным судом", - сообщил он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.