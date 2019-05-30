В Тернопольской области в ДТП погибла бригада "Укрэнерго"

В Збаражском районе (Тернопольской обл.) результате аварии погибло четверо рабочих "Укрэнерго", один пострадал, – сообщил глава компании Всеволод Ковальчук.

"У нас в компании произошла трагедия. При возвращении с места выполнения работ на линии 750 кВ Хаес-Жешув линейная бригада Тернопольского участка Юго-Западной ЕС в составе старшего мастера, трех электромонтеров и водителя попала в дорожно-транспортное происшествие", - написал он на своей странице в Facebook в четверг вечером.

Ковальчук уточнил, что при лобовом столкновении с грузовиком на месте погибли трое сотрудников "Укрэнерго", четвертый скончался в больнице.

В полиции сообщили, что авария произошла на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, на повороте в с.Зарудье.

"По предварительной информации, на автодороге не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Одна из версий, которую отрабатывают правоохранители, Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сведения о событии внесении аварии в ЕРДР согласно ст.286 ч.3 УК Украины. Ведется следствие.