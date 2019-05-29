События

19:36 29.05.2019

Зеленський призначив Оцерклевича начальником УДО замість Гелетея - укази

1 мин читать
Зеленський призначив Оцерклевича начальником УДО замість Гелетея - укази

Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив Валерія Гелетея з посади начальника Управління державної охорони (УДО) та призначив на цю посаду підполковника Збройних сил України Олексія Оцерклевича.

Указом президента №333/2019, розміщеним на сайті глави Української держави в середу ввечері, Зеленський задовольнив рапорт про відставку Гелетея.

Наступним указом (№334/2019) президент України призначив Оцерклевича Олексія Ярославовича начальником Управління державної охорони України.

Ще одним указом (№335/2019) Зеленський звільнив Володимира Дахновського з посади першого заступника начальника УДО.

При цьому указом №336/2019 президент призначив на цю посаду Вячеслава Штучного.

Олексій Оцерклевич - підполковник Збройних сил України, учасник війни на Донбасі, заступник командира 1-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади за часів боїв за Донецький аеропорт (ДАП), згодом виконував обов'язки командира підрозділу.

Теги: #оцерклевич #удо #гелетей
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:34 29.05.2019
Зеленский назначил Максима Донца начальником СБ президента Украины – указ

Зеленский назначил Максима Донца начальником СБ президента Украины – указ

19:27 29.05.2019
Зеленский назначил Оцерклевича начальником УГО вместо Гелетея - указы

Зеленский назначил Оцерклевича начальником УГО вместо Гелетея - указы

17:22 22.05.2019
Начальник Управления госохраны Гелетей подал рапорт об увольнении

Начальник Управления госохраны Гелетей подал рапорт об увольнении

15:53 23.04.2019
В УГО считают возможный перенос администрации президента Украины в другое место не лучшим вариантом

В УГО считают возможный перенос администрации президента Украины в другое место не лучшим вариантом

17:28 09.04.2019
Делегация Минфина Украины отбыла на собрание МВФ в Вашингтон

Делегация Минфина Украины отбыла на собрание МВФ в Вашингтон

17:57 02.02.2019
Начальник сектора исправительного центра в Харькове требовал $6 тыс. за содействие в УДО – ГБР

Начальник сектора исправительного центра в Харькове требовал $6 тыс. за содействие в УДО – ГБР

12:41 31.01.2019
Управление госохраны предотвратило 11 покушений на президента Украины в 2018 году - Гелетей

Управление госохраны предотвратило 11 покушений на президента Украины в 2018 году - Гелетей

07:21 31.01.2019
Гелетей призвал Гриценко извиниться за неправдивые высказывания о нем

Гелетей призвал Гриценко извиниться за неправдивые высказывания о нем

01:50 31.01.2019
Гелетей призвал Гриценко извиниться за неправдивые высказывания о нем

Гелетей призвал Гриценко извиниться за неправдивые высказывания о нем

11:43 10.09.2018
Суд в Крыму отказал активисту Балуху в апелляции на отказ в УДО

Суд в Крыму отказал активисту Балуху в апелляции на отказ в УДО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский созывает СНБО, чтобы обсудить проблемы угольной отрасли

Зеленский отметил необходимость решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков шахты "Лисова"

Зеленский назначил Максима Донца начальником СБ президента Украины – указ

Зеленский назначил Оцерклевича начальником УГО вместо Гелетея - указы

Зеленский назначил Оцерклевича начальником УГО вместо Гелетея

ПОСЛЕДНЕЕ

Законные основания для ограничения выполнения Рожковой полномочий первого зампреда НБУ отсутствуют - Нацбанк

Грицак с понедельника в отпуске, врио главы СБУ - Баканов

Зеленский созывает СНБО, чтобы обсудить проблемы угольной отрасли

Зеленский отметил необходимость решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков шахты "Лисова"

КАС Верховного суда рассмотрит иск Горковенко к Зеленскому об его увольнении 18 июля

В Конгрессе США требуют принять меры в ответ на "преступления и ложь" Трампа

Зеленский назначил Максима Донца начальником СБ президента Украины – указ

Зеленский назначил Оцерклевича начальником УГО вместо Гелетея

Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля - источник

САП обжалует оправдательный приговор для директора ЗТМК, обвинявшегося в растрате 492 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА