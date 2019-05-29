Зеленський призначив Оцерклевича начальником УДО замість Гелетея - укази

Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив Валерія Гелетея з посади начальника Управління державної охорони (УДО) та призначив на цю посаду підполковника Збройних сил України Олексія Оцерклевича.

Указом президента №333/2019, розміщеним на сайті глави Української держави в середу ввечері, Зеленський задовольнив рапорт про відставку Гелетея.

Наступним указом (№334/2019) президент України призначив Оцерклевича Олексія Ярославовича начальником Управління державної охорони України.

Ще одним указом (№335/2019) Зеленський звільнив Володимира Дахновського з посади першого заступника начальника УДО.

При цьому указом №336/2019 президент призначив на цю посаду Вячеслава Штучного.

Олексій Оцерклевич - підполковник Збройних сил України, учасник війни на Донбасі, заступник командира 1-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади за часів боїв за Донецький аеропорт (ДАП), згодом виконував обов'язки командира підрозділу.