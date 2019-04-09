Делегация Минфина Украины отбыла на собрание МВФ в Вашингтон

Министр финансов Оксана Маркарова, заместитель министра финансов Юрий Гелетей и правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца во вторник отбыли в Вашингтон для участия в Ежегодных весенних встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), которые продлятся до 18 апреля, сообщается на странице Минфина соцсети Facebook.

"Это одно из главных событий финансового мира, который проходит дважды в год под эгидой Международного валютного фонда и Всемирного банка, и это повод обсудить вызовы, с которыми сталкивается мировая экономика. На этот раз проблема бедности, угроза очередного замедления мировой экономики и вызовы, стоящие перед странами в этом контексте", - отмечено в сообщении.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), его представители во главе с главой центробанка Яковом Смолием отправятся в Вашингтон для участия в Ежегодных весенних встречах МВФ и ВБ в среду.