Экономика

17:28 09.04.2019

Делегация Минфина Украины отбыла на собрание МВФ в Вашингтон

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Делегация Минфина Украины отбыла на собрание МВФ в Вашингтон

Министр финансов Оксана Маркарова, заместитель министра финансов Юрий Гелетей и правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца во вторник отбыли в Вашингтон для участия в Ежегодных весенних встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), которые продлятся до 18 апреля, сообщается на странице Минфина соцсети Facebook.

"Это одно из главных событий финансового мира, который проходит дважды в год под эгидой Международного валютного фонда и Всемирного банка, и это повод обсудить вызовы, с которыми сталкивается мировая экономика. На этот раз проблема бедности, угроза очередного замедления мировой экономики и вызовы, стоящие перед странами в этом контексте", - отмечено в сообщении.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), его представители во главе с главой центробанка Яковом Смолием отправятся в Вашингтон для участия в Ежегодных весенних встречах МВФ и ВБ в среду.

Теги: #всемирный_банк #маркарова #мвф #сша #украина #буца #гелетей #минфин
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