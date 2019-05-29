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19:27 29.05.2019

Зеленский назначил Оцерклевича начальником УГО вместо Гелетея - указы

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Зеленский назначил Оцерклевича начальником УГО вместо Гелетея - указы

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны (УГО) и назначил на этот пост подполковника Вооруженных сил Украины Алексея Оцерклевича.

Указом президента №333/2019, опубликованном на сайте главы Украинского государства в среду вечером, Зеленский удовлетворил рапорт об отставке Гелетея.

Следующим же указом (№334/2019) президент Украины назначил "Оцерклевича Алексея Ярославича начальником Управления государственной охраны Украины".

Еще одним указом (№335/2019) Зеленский уволил Владимира Дахновского с должности первого заместителя начальника УГО.

Алексей Оцерклевич – подполковник Вооруженных сил Украины, участник войны на Донбассе, заместитель командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт (ДАП), впоследствии выполнял обязанности командира подразделения.

Теги: #уго #оцерклевич #гелетей
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