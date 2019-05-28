Пособие по беременности и родам выросло на четверть – ФССУ

Размер среднедневного пособия по беременности и родам, финансируемого Фондом социального страхования Украины (ФССУ), в январе-апреле 2019 года вырос на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 245,1 грн.

Согласно сообщению пресс-службы ФССУ, в среднем продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 календарных дней. В таком случае средняя сумма помощи от фонда составляет 30,9 тыс. грн.

Всего в январе-апреле 2019 году фонд направил на финансирование пособия по беременности и родам 1,1 млрд грн.