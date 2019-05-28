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09:55 28.05.2019

Аграрии грозят на сутки перекрыть трассу Киев-Одесса в Черкасской области

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Аграрии грозят на сутки перекрыть трассу Киев-Одесса в Черкасской области

В среду, 29 мая, аграрии Черкасской области на сутки перекроют дорогу государственного значения М-05 "Киев-Одесса" возле поста дорожной полиции в Уманском районе (210-й километр трассы), заявляют во Всеукраинском аграрном союзе (ВАС).

"Сельхозпроизводители будут протестовать против произвола местной руководительницы Главного управления Госгеокадастра в Черкасской области Ольги Залоги. Ее обвиняют в нарушении законодательства в части невыполнения решения судов, а также - в покрытии коррупционных схем, в результате которых землю в Черкасской области получают "нужные" люди. Вместе с тем, ветеранам АТО не удается получить обещанный государством земельный участок, а местным аграриям - разрешительные документы на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность, постоянное пользование или аренду", - говорится в сообщении пресс-службы ВАС, обнародованном во вторник утром.

В частности, говорится в информации, с такой ситуацией столкнулось коллективное сельскохозяйственное предприятие "Родникивка" Уманского района Черкасской области. В 2016 году работники и пенсионеры КСП обратились в ГУ Госгеокадастра в Черкасской области с заявлением о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по приватизации земель государственного предприятия "Родникивка", однако, получили отказ. Работники КСП обжаловали его в Черкасском окружном административном суде, который признал отказ областного Госгеокадастра противоправной и обязал учреждение решить вопрос о предоставлении КСП "Родникивка" разрешения на разработку проекта землеустройства по приватизации земелельного участка.

"Госгеокадастр подал апелляцию на это решение, однако апелляционный суд ее отклонил и оставил в силе решение окружного административного суда. Несмотря на это, решение не выполнялось. Не смогла добиться результата и Государственная исполнительная служба, хотя дошло и до наложения штрафа за невыполнение решения суда. И это при том, что закон на нашей стороне, ничего сделать ни мы, ни уполномоченные органы не могут вот уже два года. Поэтому, увы, единственное, что нам остается, чтобы привлечь внимание к этой проблеме - акции протеста. Заранее просим прощения у всех, кому повлечет неудобства", - говорит руководитель КСП "Родникивка" Сергей Войченко.

В ВАС утверождают, что в подобной ситуации пока оказалось и КСП "Ягубец", которое находится в Христиновском районе Черкасской области.

"Противостояние между чиновницей, сельхозпроизводителями и АТОшниками Черкасской тянется давно. Аграрии устраивали не одну акцию протеста с требованием уволить Ольгу Залогу, однако, ни руководство Госгеокадастра, ни Кабмин до сих пор никак на данные требования не отреагировали. На этот раз протестующие настроены категорически. На акцию протеста выйдет более 200 сельхозпроизводителей. Их требования - выполнение решений суда и освобождения Ольги Залоги с должности руководителя Главного управления Госгеокадастра в Черкасской области. Начало акции в 11:00 29 мая 2019г", - говорится в сообщении.

Теги: #черкасская_область #акция_протеста #аграрии #госгеокадастр
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