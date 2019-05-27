В Польше в ДТП пострадали две украинские студентки

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две украинские студентки, сообщила пресс-служба посольства Украины в Польше.

"В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице МВСиА. Из Украины уже прибыли родственники пострадавших. Вчера в больнице обоих студенток посетила консул, которая пообщалась с девушками и их родителями. Состоялась также встреча с представителем одного из ВУЗов, где учится одна из девушек", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

По информации дипломатического ведомства, ДТП с украинскими студентками произошла, которые обучаются в варшавских вузах, произошла 25 мая, в субботу.

Как отмечается, дело находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Варшаве.