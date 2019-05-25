События

22:31 25.05.2019

28-я акция "желтых жилетов" во Франции подтвердила снижение активности движения

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28-я акция "желтых жилетов" во Франции подтвердила снижение активности движения

 Около 12,5 тыс. "желтых жилетов", по данным МВД Франции, приняли в субботу участие в 28-й акции протеста в целом в стране.

В Париже власти насчитали 2,1 тыс. участников протестной манифестации.

В минувшую субботу, 18 мая, во Франции и Париже в 27-й акции соответственно участвовали около 15,5 тыс. и 1,8 тыс. "желтых жилетов".

Нынешняя акция, показавшая самую низкую за шесть месяцев существования движения явку манифестантов, подтвердила тенденцию снижения активности "желтых жилетов".

В правоохранительных органах Франции считают, что движение выдыхается, и последние протестные мероприятия могут оказаться его агонией.

Под завершение санкционированной манифестации в Париже ситуация обострилась на площади Республики. Некоторые одетые в черное и размахивавшие анархистскими флагами участники стали бросать различные предметы в сторону сил порядка. Полиция ответила на это слезоточивым газом. Были отмечены несколько попыток поджогов городского имущества.

Сообщается также о напряженности в ходе манифестаций в ряде регионов. Так, в Амьене 800 (по данным полиции) манифестантов проводили акцию под лозунгом "Достанем Макрона у него дома" (Амьен - родной город французского президента). Полиция применила против участников акции, бросавших в нее камни и бутылки, слезоточивый газ.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года в знак протеста против повышения цен на топливо. В дальнейшем требования протестующих распространились на борьбу с обнищанием населения, повышение минимальных зарплат и пенсий, улучшение социальной защиты. В настоящее время они приобрели явную политическую окраску вплоть до призывов к отставке президента Эмманюэля Макрона, в политике которого многие французы видят причину своих жизненных трудностей.

Во многих случаях действия "желтых жилетов" выливались в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. В ряды манифестантов внедрялись хулиганы и мародеры. В итоге меры властей против участников были ужесточены, и полиция стала запрещать проведение протестных акций в ряде мест, в первую очередь - в центрах крупных городов, в исторических кварталах и близ объектов стратегического значения.

Теги: #франция #активность #протестующие #снижение
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