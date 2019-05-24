Суд в Италии вынесет приговор нацгвардейцу Маркиву ориентировочно 12 июля

Итальянский суд вынесет приговор военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, которого обвиняют в смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году, как ожидается. 12 июля.

"21 июня и 5 июля суд заслушает сторону защиты, а 12 июля, как ожидается, - вынесет приговор", - говорится в сообщении на странице МВД в Фейсбуке в пятницу.

Как сообщалось, украинский военнослужащий Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Роккелли вблизи Славянска (Донецкая обл.) в 24 мая 2014 года.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков неоднократно заявлял о безосновательности обвинений Маркива: "Маркив безосновательно обвиняется в убийстве Роккелли, который незаконно прибыл в ОРДЛО и был убит сепаратистами".

Глава МВД принимал участие в заседании суда по делу Маркива 17 мая и пообщался с нацгвардейцем.