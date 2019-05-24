События

13:45 24.05.2019

60 заключенных были переданы "ЛНР" властям Украины для дальнейшего отбывания наказания

2 мин читать
60 заключенных были переданы "ЛНР" властям Украины для дальнейшего отбывания наказания

 Представители "ЛНР", под чьим контролем находятся временно оккупированные районы Луганской области, передали украинской стороне 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания в исправительных учреждениях на подконтрольной правительству Украины территории.

Передача прошла на мосту в районе города Счастье в присутствии представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Опять я на мосту в Счастье. Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления", - написала на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, это уже пятый этап передачи заключенных с оккупированной части Луганской области.

"С декабря 2018 года по май 2019 мы переместили 255 осужденных. Из них 105 человек или их родственников непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе. Всего, вместе с лицами, которые переведены из оккупированной части Донецкой области - перемещено 268 осужденных. Из них уже 46 человек освобождены", - рассказала Денисова.

Она подытожила, что всего в течение 2014 - 2019 годов переведено 454 осужденных.

"Готова забрать всех граждан Украины, отбывающих наказание на оккупированных частях Донбасса и выразивших желание переместиться на контролируемую правительством Украины территорию для продолжения отбывания наказания", - написала Денисова.

Информацию о передаче осужденных подтвердила и представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ольга Кобцева.

"Сегодня состоялась передача украинской стороне 60 лиц, осужденных до 2014 года", - сообщила она журналистам.

Кобцева отметила, что "эти осужденные изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины".

Теги: #передача #лнр #заключенные
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:44 22.04.2019
ОРЛО передали украинской стороне 60 осужденных – омбудсмен

ОРЛО передали украинской стороне 60 осужденных – омбудсмен

14:29 11.04.2019
В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с т.н. "ДНР" и "ЛНР"

В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с т.н. "ДНР" и "ЛНР"

14:17 11.04.2019
В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с "ДНР" и "ЛНР"

В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с "ДНР" и "ЛНР"

10:17 18.02.2019
В СИЗО Симферополя не приняли передачу для украинского политзаключенного Балуха

В СИЗО Симферополя не приняли передачу для украинского политзаключенного Балуха

20:08 08.02.2019
Денисова: один из переданных "ЛНР" Украине заключенных еще 2 года назад был освобожден судом, но удерживался оккупантами за решеткой

Денисова: один из переданных "ЛНР" Украине заключенных еще 2 года назад был освобожден судом, но удерживался оккупантами за решеткой

13:41 07.02.2019
"ЛНР" передала Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания

"ЛНР" передала Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания

12:41 05.02.2019
"Агента украинских спецслужб" осудили в "ЛНР" на 13 лет по статье о госизмене

"Агента украинских спецслужб" осудили в "ЛНР" на 13 лет по статье о госизмене

19:38 04.02.2019
Полиция Луганской области задержала боевика так называемой "ЛНР"

Полиция Луганской области задержала боевика так называемой "ЛНР"

15:02 24.01.2019
И.Геращенко призвала семьи осужденных в Украине за терроризм россиян требовать от Путина обменять их на политзаключенных украинцев

И.Геращенко призвала семьи осужденных в Украине за терроризм россиян требовать от Путина обменять их на политзаключенных украинцев

15:29 18.12.2018
Контрразведка СБУ предупредила взрыв на ж/д в Харьковской области, организованный экс-сотрудником УСБУ в Луганской области

Контрразведка СБУ предупредила взрыв на ж/д в Харьковской области, организованный экс-сотрудником УСБУ в Луганской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гладковский-младший просит суд ускорить судебное рассмотрение его иска к журналистам-расследователям

Мангер сообщил, что прошел полиграф по делу Гандзюк, в Генпрокуратуре заявили, что результаты экспертизы не могут быть приняты во внимание следствием

Один украинский военный ранен в зоне ООС в пятницу - Минобороны

НАБУ уведомило двух экс-сотрудников "Укрзализныци" о подозрении в причинении компании 39,8 млн грн убытков

Политзаключенный в РФ украинец Клых объявил голодовку

ПОСЛЕДНЕЕ

Гладковский-младший просит суд ускорить судебное рассмотрение его иска к журналистам-расследователям

"Укроборонпром": Поставки ВСУ модернизированных версий РСЗО "Ольха" могут быть начаты уже в ближайшее время

Мангер сообщил, что прошел полиграф по делу Гандзюк, в Генпрокуратуре заявили, что результаты экспертизы не могут быть приняты во внимание следствием

Обвиняемый в домогательствах продюсер Вайнштейн заключил внесудебную сделку на $44 млн

Один украинский военный ранен в зоне ООС в пятницу - Минобороны

Первый корабль авианосной группы ВМС США вошел в Персидский залив

Из харьковской школы эвакуируют людей из-за сообщения о минировании

Нацполиция подготовила проект стратегии развития ведомства до 2023г - Князев

НАБУ уведомило двух экс-сотрудников "Укрзализныци" о подозрении в причинении компании 39,8 млн грн убытков

Возле мэрии Запорожья ветераны АТО протестовали из-за выделения им земельных участков, которые были в собственности других

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА