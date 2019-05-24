НАБУ уведомило двух экс-сотрудников "Укрзализныци" о подозрении в причинении компании 39,8 млн грн убытков

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили двух бывших сотрудников филиала "Центр обеспечения производства" (ЦОП) АО "Укрзализныця", занимавших должности в 2015-2016 гг., о подозрении в причинении госкомпании 39,8 млн грн убытков.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на НАБУ, расследование завершено и направлено в суд. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением"). В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным следствия, в декабре 2015-го и марте 2016 года филиал ЦОП получил от ООО "Вог Аэро Джет" 30 тыс. тонн дизельного топлива в долг, которые должен был вернуть до 1 марта 2016 года или уплатить штраф в размере 2-2,7 млн грн за каждый день просрочки. Однако возвращать долг ЦОП начал только 29 марта 2016, завершив этот процесс в мае.

"Следствие считает, что чиновники филиала сознательно затянули с погашением долга, ведь 18 марта 2016 года уже имели заключенный контракт на поставку дизтоплива. К тому же топливо заняла филиалу та самая компания, которая выиграла его конкурс по поставке, поэтому процесс погашения мог быть довольно быстрым. Однако его начали только после незаконного увеличения цены по контракту, что было предметом расследования", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, детективы НАБУ завершили расследование фактов завладения 93,28 млн грн АО "Укрзализныця" при закупке стрелочной продукции по завышенным ценам в 2015-2017 гг. Восьми подозреваемым открыли материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлением его в суд.