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20:49 22.05.2019

Коломойский утверждает, что после возвращения в Украину не виделся с Зеленским

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Коломойский утверждает, что после возвращения в Украину не виделся с Зеленским

Бизнесмен Игорь Коломойский утверждает, что после своего возвращения в Украину не встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, а поздравил его с победой на выборах по телефону.

"Нет. А с какой стати? Я так понимаю, он (Зеленский) сейчас достаточно загружен", - сказал Коломойский в интервью "Украинской правде" (фрагмент обнародован в YouTube в среду), отвечая на вопрос о том, была ли его встреча с Зеленским после приезда в Украину.

Он отметил, что поздравил Зеленского по телефону и пожелал ему удачи на посту главы государства.

Как сообщалось, Коломойский прилетел в Киев в ночь на 16 мая.

Ранее бизнесмен заявлял, что вернется в Украину после инаугурации президента Зеленского.

Теги: #зеленский #коломойский
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