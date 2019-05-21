Партия "Голос" полагается на финансовую поддержку состоятельных людей, но не олигархов – Вакарчук

Лидер политической партии "Голос" музыкант Святослав Вакарчук заверяет, что его политическую силу не будут финансировать олигархи.

"Мы точно не собираемся брать деньги у кого-либо из олигархов или тех, кого считают олигархами. Потому что я считаю недопустимым говорить о борьбе с олигархами, а потому приходить и брать у них деньги. Так кое-кто, кстати, делает", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

По словам Вакарчука, отсутствие зависимости от олигархов будет отличительной чертой новой политики, которую исповедует партия "Голос".

"Уже сегодня у нас есть десятки достаточно состоятельных людей, которым далеко до олигархов, которые честно зарабатывают свой кусок хлеба, имеют бизнес и которые готовы нас поддерживать и поддерживают в данный момент. Я свои деньги скромные, которые я заработал, вкладываю в кампанию", - рассказал он.