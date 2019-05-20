ВККС заявляет о блокировании ее работы неустановленными "общественными активистами"

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) заявляет о блокировании работы Комиссии лицами, называющими себя общественными активистами.

"Утром 20 мая неизвестные лица спортивной внешности в количестве около 20 человек, которые называют себя общественными активистами, но не указывают, какую общественную организацию они представляют, блокируют вход в Высшую квалификационную комиссию судей Украины", - говорится в сообщении пресс-службы комиссии в понедельник.

По информации пресс-службы, блокирование входа в здание привело к срыву квалификационного оценивания в понедельник.

"Об инциденте в 8.40 сообщили в полицию. Подчеркиваем, что такие действия подрывают деятельность судебной власти и фактическую реализацию изменений, которых удалось в последнее время достичь Украине совместно с международными партнерами", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщаешь, 15 мая Окружной административный суд г.Киева признал отсутствие полномочий у главы ВККС Сергея Козьякова и члена ВККС Станислава Щотки.

По информации пресс-службы суда, рассмотрев заявления об обеспечении иска, которые поступили от Сергея Остапца и Александра Кротюка, суд принял решение их удовлетворить путем установления запрета Козьякову выполнять полномочия члена ВККС.