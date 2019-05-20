События

13:49 20.05.2019

Джон Уик 3" обошел финальных "Мстителей" по сборам в США и Канаде в эти выходные

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Джон Уик 3" обошел финальных "Мстителей" по сборам в США и Канаде в эти выходные

Третья часть кинофильма "Джон Уик" студии Lions Gate Entertainment обогнала картину "Мстители: Финал" по кассовым сборам в США и Канаде в минувшие выходные, пишет Dow Jones.

"Джон Уик 3", главную роль в котором сыграл Киану Ривз, заработал $57 млн в свой дебютный уик-энд, став лидером проката, показали предварительные подсчеты студии. В то же время финальный эпизод "Мстителей" в свои четвертые выходные в прокате собрал $29,4 млн, опустившись на вторую строчку.

На третьем месте в прокате расположился фантастический фильм "Покемон. Детектив Пикачу", который собрал в США и Канаде $24,8 млн. Четвертое место заняла картина "Собачья жизнь 2", заработавшая $8 млн.

Сборы третьей части истории наемного убийцы Джона Уика примерно в четыре раза превзошли результаты первого фильма, вышедшего в 2014 году, и почти вдвое превысили дебютный показатель второго, который был показан в 2017 году.

В мировом прокате кассовые сборы фильма "Джон Уик 3" составили около $92 млн.

Теги: #сборы #кино
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