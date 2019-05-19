События

20:48 19.05.2019

Мэй намерена сделать британским депутатам "смелое предложение" по Brexit

1 мин читать
Мэй намерена сделать британским депутатам "смелое предложение" по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что депутатам британского парламента будет предложен на рассмотрение новый, с улучшенным пакетом мер вариант сделки по Brexit.

"Когда проект соглашения о выходе из ЕС будет предложен на рассмотрение членам парламента, это будет новое, смелое предложение для депутатов в палате общин с улучшенным пакетом мер, который, по моему мнению, может получить поддержку", - написала Мэй в своей статье, опубликованной газетой Sunday Times.

Ожидается, что среди новых предложений Мэй будет дополнительная защита рабочих, поскольку британский премьер пытается заручиться поддержкой некоторых членов парламента от лейбористской партии.

Премьер-министр заявила, что хотела бы, чтобы депутаты рассмотрели новый план сделки "свежим взглядом" и оказали ей поддержку.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако после трех неудачных голосований по соглашению по Brexit в британском парламенте, сроки перенесли на 31 октября. Четвертое голосование в парламенте запланировано на июнь.

Теги: #великобритания #предложение #brexit #мей
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:20 15.05.2019
Британские партии договорились о необходимости ратификации плана Brexit до ухода парламента на летний перерыв

Британские партии договорились о необходимости ратификации плана Brexit до ухода парламента на летний перерыв

09:54 13.05.2019
Украинский ракетный катер и корабль королевского флота Великобритании провели тренировки в Черном море

Украинский ракетный катер и корабль королевского флота Великобритании провели тренировки в Черном море

08:27 13.05.2019
Мэй может в среду объявить о дате своей отставки, считают консерваторы

Мэй может в среду объявить о дате своей отставки, считают консерваторы

17:03 07.05.2019
Великобритания обходилась без угольной энергетики рекордное количество дней

Великобритания обходилась без угольной энергетики рекордное количество дней

12:59 06.05.2019
В Одесский порт прибыл корабль королевского флота Великобритании HMS Echo

В Одесский порт прибыл корабль королевского флота Великобритании HMS Echo

09:52 02.05.2019
Британцы все чаще выбирают направления за пределами ЕС для летнего отдыха

Британцы все чаще выбирают направления за пределами ЕС для летнего отдыха

20:15 01.05.2019
Мэй нацелена на быстрое решение проблемы Brexit

Мэй нацелена на быстрое решение проблемы Brexit

14:34 01.05.2019
Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог

Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог

17:20 30.04.2019
Новый посол Великобритании Мелинда Симмонс прибудет в Украину летом

Новый посол Великобритании Мелинда Симмонс прибудет в Украину летом

02:53 25.04.2019
Парламентарии Великобритании предупреждают о росте угрозы ядерной войны

Парламентарии Великобритании предупреждают о росте угрозы ядерной войны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бойцы "Азова" уничтожили гаубицу, замаскированную технику и опорный пункт боевиков на Светлодарской дуге

Гройсман призвал украинцев зажечь свечу памяти жертвам политических репрессий

Украина чтит память жертв политических репрессий

США обнародовали состав делегации на инаугурацию Зеленского, которую возглавит министр энергетики

За минувшие сутки боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены четыре военных

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский приехал на репетицию инаугурации – СМИ

Порошенко освободил Марчука от обязанностей представителя Украины в ТКГ

Вакарчук заявил, что в списке партии "Голос" не будет депутатов нынешнего созыва

В Житомире сгорела АЗС: пострадали два человека, огнем уничтожено 4 автомобиля

Порошенко уволил главу администрации президента Украины – указ

Порошенко уволил заместителя главы президентской администрации – указ

Пашинян в понедельник намерен объявить второй, "самый важный" этап армянской революции

На Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в воскресенье - ООС

Арсенал оружия и взрывчатки изъяли полицейские в селе на Луганщине в рамках расследования взрыва в отделении банка в Старобельске

Бойцы "Азова" уничтожили гаубицу, замаскированную технику и опорный пункт боевиков на Светлодарской дуге

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА