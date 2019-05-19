Мэй намерена сделать британским депутатам "смелое предложение" по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что депутатам британского парламента будет предложен на рассмотрение новый, с улучшенным пакетом мер вариант сделки по Brexit.

"Когда проект соглашения о выходе из ЕС будет предложен на рассмотрение членам парламента, это будет новое, смелое предложение для депутатов в палате общин с улучшенным пакетом мер, который, по моему мнению, может получить поддержку", - написала Мэй в своей статье, опубликованной газетой Sunday Times.

Ожидается, что среди новых предложений Мэй будет дополнительная защита рабочих, поскольку британский премьер пытается заручиться поддержкой некоторых членов парламента от лейбористской партии.

Премьер-министр заявила, что хотела бы, чтобы депутаты рассмотрели новый план сделки "свежим взглядом" и оказали ей поддержку.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако после трех неудачных голосований по соглашению по Brexit в британском парламенте, сроки перенесли на 31 октября. Четвертое голосование в парламенте запланировано на июнь.