События

05:36 19.05.2019

В Черновицкой области пытались захватить храм

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В Черновицкой области в селе Товтры полиция устанавливает обстоятельства инцидента на территории церкви, поскольку им поступила информация о попытке захвата храма, сообщил отдел коммуникации Национальной полици области.

"В полицию поступило сообщение о том, что представители ПЦУ, получив документы, предоставляющие право на использование имущества, пытаются захватить храм", - говорится в сообщении.

Правоохранители на месте происшествия осуществляют проверку законности об изменении организационно-канонической подчиненности религиозной организации села Товтры.

Теги: #черновицкая_область #украина #храм
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