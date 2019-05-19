В Черновицкой области пытались захватить храм

В Черновицкой области в селе Товтры полиция устанавливает обстоятельства инцидента на территории церкви, поскольку им поступила информация о попытке захвата храма, сообщил отдел коммуникации Национальной полици области.

"В полицию поступило сообщение о том, что представители ПЦУ, получив документы, предоставляющие право на использование имущества, пытаются захватить храм", - говорится в сообщении.

Правоохранители на месте происшествия осуществляют проверку законности об изменении организационно-канонической подчиненности религиозной организации села Товтры.