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00:49 19.05.2019

Порошенко создал делегацию для переговоров с Британией после Brexit

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Порошенко создал делегацию для переговоров с Британией после Brexit

Президент Украины Петр Порошенко создал делегацию Украины для переговоров с Великобританией относительно соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение президента Украины №48/2019 года опубликовано на сайте главы государства.

"Образовать делегацию Украины для участия в переговорах между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии о заключении Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в распоряжении.

Созданную делегацию возглавил государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Украины Алексей Перевезенцев.

Заместителем главы делегации назначен заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок. Также в ее состав вошел 21 человек, среди них заместители нескольких министров, которые занимаются вопросами евроинтеграции.

Теги: #переговоры #порошенко #украина #делегация #британия
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