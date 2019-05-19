Порошенко создал делегацию для переговоров с Британией после Brexit

Президент Украины Петр Порошенко создал делегацию Украины для переговоров с Великобританией относительно соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение президента Украины №48/2019 года опубликовано на сайте главы государства.

"Образовать делегацию Украины для участия в переговорах между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии о заключении Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в распоряжении.

Созданную делегацию возглавил государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Украины Алексей Перевезенцев.

Заместителем главы делегации назначен заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок. Также в ее состав вошел 21 человек, среди них заместители нескольких министров, которые занимаются вопросами евроинтеграции.