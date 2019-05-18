События

07:25 18.05.2019

Кинотеатр в Швейцарии заменил кресла в кинозале на двуспальные кровати

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Французская сеть кинотеатров Les Cinemas Gaumont Pathe открыла в Швейцарии новый кинотеатр, в котором зрителям предлагается провести сеанс на двуспальных кроватях вместо традиционных кресел.

Как сообщает издание 20 Minuten, зал VIP-Bedroom (VIP-спальня), расположенный в кинотеатре Pathe в коммуне Шпрайтенбах, оборудован 11 двуспальными кроватями с электронно-регулируемыми подголовниками, подушками и прикроватными тумбочками. На входе в зал всем посетителям выдают тапочки.

Руководство кинотеатра отмечает, что постельное белье на кроватях будет меняться в перерывах между каждым сеансом.

"Гигиенический аспект очень для нас важен, - сказал генеральный директор Pathe Switzerland Венанцио Ди Бакко, слова которого приводит швейцарский новостной сайт 20 Minuten. - В Швейцарии это предложение является уникальным. Но мы проверили эту концепцию за рубежом, и пока никаких проблем не было".

Помимо зала с кроватями, в кинотеатре Pathe имеется зал Imax вместимостью 350 человек и зал с одноместными и двухместными диванами.

Для посещения этих трех залов требуется приобрести VIP-билет, который стоит 49 швейцарских франков (около 1280 гривен - ИФ) и включает бесплатные закуски и напитки. Стоимость билета в другие шесть залов с обычным оборудованием составляет 19,5 франков (около 510 гривен - ИФ). В кинотеатре есть зал и для самых юных посетителей, который оснащен креслами-мешками, бассейном с шариками и горкой.

Теги: #швейцария #кинотеатр
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