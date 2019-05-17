Глава МИД Польши, экс-президент ФРГ, президенты Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии, премьер Молдовы, вице-президент Турции будут на инаугурации Зеленского
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович возглавит польскую делегацию на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая.
Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", на церемонии будут присутствовать президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Венгрии Янош Адер, президент Литвы Раймондс Вейонис, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Германию будет представлять президент ФРГ в 2010-2012 годах Кристиан Вульф.
От Молдовы прибудет премьер-министр Павел Филип.
Турция будет представлена вице-президентом Фуатом Октаем.
Делегацию Азербайджана возглавит глава парламента Октай Асадов.