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20:55 17.05.2019

Глава МИД Польши, экс-президент ФРГ, президенты Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии, премьер Молдовы, вице-президент Турции будут на инаугурации Зеленского

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Глава МИД Польши, экс-президент ФРГ, президенты Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии, премьер Молдовы, вице-президент Турции будут на инаугурации Зеленского

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович возглавит польскую делегацию на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", на церемонии будут присутствовать президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Венгрии Янош Адер, президент Литвы Раймондс Вейонис, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Германию будет представлять президент ФРГ в 2010-2012 годах Кристиан Вульф.

От Молдовы прибудет премьер-министр Павел Филип.

Турция будет представлена вице-президентом Фуатом Октаем.

Делегацию Азербайджана возглавит глава парламента Октай Асадов.

Теги: #зеленский #инаугурация
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