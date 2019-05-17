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12:53 17.05.2019

Порошенко подписал указ о запуске в Украине в 5G

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Порошенко подписал указ о запуске в Украине в 5G

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу подписал указ "Об обеспечения услуг для внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения" (5G), отметив его своевременность.

"Стандарт 5G - новые возможности для людей, новые возможности для ИТ-сектора, для правительства, новые поступления в государственный бюджет, новые инвестиции в Украину. И самое главное – Украина уже точно не пасет задних. И это – главное изменение, произошедшее за пять лет. Украина – среди лидеров, и мы должны сделать все, чтобы в 2020 году стандарт 5G в Украине работал", - сказал Порошенко перед подписанием указа, которое транслировали некоторые украинские каналы.

Президент также подчеркнул, что развитие мобильной связи в Украине в последние годы было впечатляющим, а конкурсы на 3G и 4G связь – образцом прозрачного проведения торгов.

Президент также поблагодарил национального регулятора телекомотрасли (НКРСИ) и его главу Александра Животовского за их усердную и прозрачную работу.

Теги: #порошенко #украина #5g
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