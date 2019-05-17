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12:18 17.05.2019

Дожди ожидаются на выходных на западе Украины, в остальных областях будет тепло

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Дожди ожидаются на выходных на западе Украины, в остальных областях будет тепло

В ближайшие сутки, 18 мая, в большинстве областей Украины сохранится теплая, на юге страны жаркая погода, лишь в западных областях влажную и прохладную погоду обусловит атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, Винницкой и Одесской областях пройдет кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с; на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 22-27°, на юге страны до 30°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 мая самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 32,1 градусов тепла в 1909 году, а самая низкая - ночью на отметке 3,0 градуса выше ноля в 1941 году.

В воскресенье, 19 мая, в западных, Винницкой, Одесской областях и в Крыму пройдут кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с; на остальной территории - без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на юге до 18°; нем в западных областях 18-24°, на остальной территории 21-26°, в южных и центральных областях до 29°; в Карпатах ночью 7-12° тепла, днем 11-16°.

В Киеве на 19 мая без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°.

17 мая температура воды в Черном и Азовском морях была 17-21°; в Днепре возле Киева 17°.

Теги: #погода #укриана
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