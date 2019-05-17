С 20 мая по 20 августа будет закрыто движение на пешеходном мосту на Аллее Героев Небесной Сотни – КГГА

В Киеве с 20 мая по 20 августа будет закрыто движение на пешеходном мосту на аллее Героев Небесной Сотни, на улице Институтской будет закрыто движение для пешеходов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 8:00 20 мая до 20 августа в связи с выполнением ремонтных работ на пешеходном мосту на ул. Институтской будет закрыто движение пешеходов", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в четверг.