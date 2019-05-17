События

08:03 17.05.2019

Семнадцать человек заблокированы под землей в результате затопления шахты в Китае

1 мин читать
Семнадцать человек заблокированы под землей в результате затопления шахты в Китае

 Семнадцать человек оказались в ловушке после того, как железный рудник в северо-восточной провинции Хэйлунцзян был затоплен, сообщает "Синьхуа".

По данным правительства округа, авария произошла на железном руднике Цуйхуншань в уезде Сюнькэ около 3 часов ночи. В тот момент в шахте работали 43 человека.

26 удалось выбраться на поверхность. 17 все еще остаются под землей.

Спасателям удалось связаться с 12 оказавшимися в ловушке горняками. При этом еще пятеро заблокированных под землей людей пока не отвечают.

Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

 

Теги: #шахта #китай #происшествие
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:44 14.05.2019
Huawei рассчитывает подписать с Британией соглашение о прозрачности разработок сетей 5G

Huawei рассчитывает подписать с Британией соглашение о прозрачности разработок сетей 5G

16:08 14.05.2019
Украина в краткосрочной перспективе не ощутит влияния торговой войны между США и Китаем - мнение

Украина в краткосрочной перспективе не ощутит влияния торговой войны между США и Китаем - мнение

04:28 13.05.2019
Трамп подтвердил, что не намерен менять свою позицию по тарифам на китайские товары

Трамп подтвердил, что не намерен менять свою позицию по тарифам на китайские товары

18:54 12.05.2019
Лидеры США и Китая могут встретиться на полях саммита G20 в Осаке

Лидеры США и Китая могут встретиться на полях саммита G20 в Осаке

11:46 11.05.2019
Зеленский встретился с послом Китая в Украине

Зеленский встретился с послом Китая в Украине

23:47 10.05.2019
США и Китай продолжат торговые переговоры – Трамп

США и Китай продолжат торговые переговоры – Трамп

22:16 10.05.2019
О достижении соглашения по итогам торговых переговоров США и Китая не объявлено

О достижении соглашения по итогам торговых переговоров США и Китая не объявлено

14:58 08.05.2019
Крупнейший в Европе французский ритейлер Carrefour изучает продажу китайского бизнеса, за который может получить $1 млрд

Крупнейший в Европе французский ритейлер Carrefour изучает продажу китайского бизнеса, за который может получить $1 млрд

18:37 07.05.2019
Tyson Foods предупредила о росте цен на мясо из-за вспышки чумы свиней в Китае

Tyson Foods предупредила о росте цен на мясо из-за вспышки чумы свиней в Китае

15:30 07.05.2019
Китай готовит реорганизацию продовольственных госкомпаний Sinograin и Cofco

Китай готовит реорганизацию продовольственных госкомпаний Sinograin и Cofco

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Первый президент Украины Кравчук стал почетным гражданином Киева

Один украинский военный погиб, один получил ранения вследствие вражеских обстрелов в зоне ООС

СБУ обнаружила арсенал авиационного вооружения под Киевом

Филарет сам подписал постановление о прекращении деятельности УПЦ-КП, затем ее устав был аннулирован, разъясняют в ПЦУ

Рада продлила период "легализации" автомобилей на еврономерах еще на 90 дней

ПОСЛЕДНЕЕ

Муженко обсудил вопросы военного сотрудничества между Украиной и странами Вышегдадской группы - Генштаб

С 20 мая по 20 августа будет закрыто движение на пешеходном мосту на Аллее Героев Небесной Сотни – КГГА

Южная Корея продолжит оказывать продовольственную помощь КНДР, несмотря на недавние запуски

Боевики НВФ 13 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения – штаб ООС

В Запорожской области утонули двое детей - ГСЧС

В Эсхаре Харьковской области мужчина погиб в результате взрыва снаряда времен Второй мировой войны – полиция

Компания SpaceX вновь отложила запуск тяжелой ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

Послом Украины в Таджикистане назначен Василий Серватюк – указ

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона с поддержкой для Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА