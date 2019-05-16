И.Луценко перед инаугурацией Зеленского сложит полномочия представителя президента в Раде и даст советы по конструктивной работе с парламентом

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет о намерении сложить свои полномочия накануне инаугурации избранного главой государства Владимира Зеленского.

"Я накануне инаугурации нового президента Зеленского сложу свои полномочия. Приглашаю всех журналистов на 12 часов (в пятницу, 17 мая - ИФ) на брифинг. Я отчитаюсь и дам советы новоизбранному президенту Зеленскому как не воевать, а конструктивно работать с парламентом на примере работы президента Порошенко", - цитирует Луценко пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в четверг.

Она указала, что Порошенко подал в Верховную Раду 158 законопроектов, из них принято 128.

Торжественное заседание Верховной Рады, посвященное приведению к присяге новоизбранного президента Украины Зеленского, начнется в 10.00 понедельника, 20 мая, в сессионном зале парламента.