Билецкий о возможном возвращении имени Жукова проспекту в Харькове: страна не позволит ни "ХНР", ни возвращения "русского мира"

Народный депутат, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий расценивает намерения мэра Харькова Геннадия Кернеса о возвращении проспекту и станции метро имени маршала Г.Жукова как попытку "реванша", обвиняет его в сепаратизме, а также заявляет, что такие попытки будут пресечены.

"Выборы закончились поражением (пятого президента Украины Петра – ИФ) Порошенко, а некоторая антиукраинская … восприняла это как собственную победу и уже планирует полноценный реванш. … Мэр Харькова Геннадий Кернес до Майдана серьезно вкладывался в (террористическую организацию – ИФ) "Оплот". Во время Майдана с ним уже готовился к провозглашению (т.н. "Харьковской народной республики", наподобие "Л/ДНР" - ИФ) ХНР. Планы провалились", - написал А.Билецкий в своем Телеграмм-канале в понедельник.

Он выразил убеждение, что действующий президент вместе с генпрокурором Юрием Луценко "закрыли глаза на антигосударственную деятельность Г.Кернеса" и гарантировали ему политическую неприкосновенность.

"Украинофоб Кернес хочет репрессировать Григоренко на карте Харькова и вернуть проспект имя украинофоба Жукова. Все мы понимаем, что это история не об улицах и не о Второй мировой. Это история о пригретых режимом Порошенко реальных сепаратистах, которые подняли головы", - заявил парламентарий.

А.Билецкий напомнил, что в 2016г данный проспект был переименован в проспект генерала Григоренко, который, как и Г.Жуков, участвовал в войне, "но в отличие от Жукова, он не приказывал своим подчиненным вести на верную смерть украинцев, чтобы меньше в Сибирь высылать" и после войны был репрессирован как противник сталинизма.

"Товарищи сепаратисты. Мы понимаем, что вы найдете общий язык с любой властью, кто бы ни пришел. Но не забывайте, что власти меняются, а мы - нет. Кто бы вам сейчас не гарантировал безопасность и комфорт, страна не позволит ни ХНР, ни возвращения русского мира. Мы знаем, что делать с такими, как вы. Ни Порошенко, ни (новоизбранный президент Украины Владимир - ИФ) Зеленский вам не поможет. Реванша не будет!", - заявил лидер "Национального корпуса".

Как сообщалось, в мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года.

В тот же день Г.Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

10 мая мэр Харькова сообщил, что вопросы о сносе волонтерской палатки "Все для перемоги" с площади Свободы и о возвращении имени маршала Георгия Жукова проспекту Петра Григоренко и станции метро "Дворец спорта" будут рассмотрены городским советом в ближайшее время.

Мэр также раскритиковал позицию главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича о том, что возможное возвращение имени Жукова проспекту в Харькове является нарушением закона.

"Что касается директора Института национальной памяти Вятровича, который уже грозит мне тюрьмой. Проводя декоммунизацию, харьковчан не спрашивали, ломали через колено Раду, на местах "старались" ОГА. Память людей, пан Вятрович, вы удивитесь, может отличаться от вашей. И, как показали последние выборы, люди умеют настоять на своем", - написал Г.Кернес.