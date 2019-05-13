НАПК готовится представить результаты проверки деклараций госуполномоченной АМКУ, он не будет положительным
Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) готовит акт по результатам проверки деклараций государственной уполномоченной Антимонопольного комитета (АМКУ) Агии Загребельской, и он не будет положительным, сообщила А.Загребельская в Facebook.
"По моей информации, в ближайшее время НАПК готовится выдать акт по результатам проверки моих деклараций за три года. И, к сожалению, скорее всего этот акт не будет положительным для меня, а наоборот - станет поводом для составления еще с десятка протоколов", - написала она.
Она также прокомментировала слухи о своем увольнении, подчеркнув, что на данный момент продолжает работать в коллегии.
"Заявление на увольнение по собственному желанию я написала. Слухи об увольнении связываю с активизацией лиц, которых не устраивает здоровая конкуренция на рынке, которую я защищаю в АМКУ при рассмотрении дел, и которые понимают, что это может быть для них последним шансом до 2022 года меня уволить", - добавила она.