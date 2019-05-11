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19:08 11.05.2019

Боевики в субботу осуществили два обстрела позиций ООС, ранен один украинский военный

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Боевики в субботу осуществили два обстрела позиций ООС, ранен один украинский военный

Незаконные вооруженные формирования в субботу с начала суток осуществили два обстрела позиций операции объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня. (…) В результате обстрелов один военнослужащий объединенных сил получил ранения", - говорится в вечерней сводке на странице ООС в Фейсбуке.

Обстрелы произошли в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, противник обстрелял позиции объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Пески; из стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

"На вражеские провокации подразделения объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.

Теги: #оос #сводка
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