В Окружной админсуд Киева подали иск о запрете подписывать и публиковать закон о языке

В Окружной административный суд города Киева поступило заявление об обеспечении иска от общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" к председателю Верховной Рады Украины Андрей Парубий о запрете подписывать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как сообщает пресс-служба суда, истец просит суд в порядке обеспечения административного иска запретить спикеру Рады и любому из отдельных народных депутатов и сотрудников аппарата парламента совершать любые действия, направленные на подписание вышеуказанного закона, направление его на подпись и дальнейшую официальную публикацию.

"На данный момент судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска к представлению соответствующего иска в Окружной административный суд города Киева. Согласно ч.2 ст.150 Кодекса административного судопроизводства Украины, обеспечение иска допускается как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни.