"Противотанковый истребитель" PSRL-1 производства США является одним из наиболее эффективных средств ведения огня в арсенале Нацгвардии Украины

Партия 40-мм ручных противотанковых гранатометов PSRL-1, которую получила от США и приняла на вооружение Национальная гвардия Украины около года назад, существенно повысила огневую мощь и боеспособность подразделений гвардии.

"Сегодня Национальная гвардия Украины имеет современное оружие и технику, которое используется для выполнения определенных законом задач. Одним из наиболее эффективных для ведения огня на поле боя (новым видом вооружения – ИФ) является обновленный гранатомет PSRL-1", - говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии, обнародованном в пятницу.

По словам гвардейцев, PSRL-1 имеет ряд преимуществ перед другим оружием, которое используют подразделения, в том числе и в сравнении с традиционным в войсках РПГ-7.

"Противотанковый истребитель, поражающий бронированную технику, укрепления и живую силу противника одним выстрелом гранаты - 40 мм калибра", - приводят в пресс-службе слова специалистов по вооружению.

Нацгвардия сейчас имеет на вооружении партию 40-мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 производства США, которая позволяет повысить огневую мощь подразделений гвардии. Сегодня уже разработана программа обучения личного состава и методика эксплуатации ручного гранатомета PSRL-1.