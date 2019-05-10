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14:34 10.05.2019

Удерживаемого в посольстве Дании в Киеве 2-летнего мальчика осмотрел украинский врач

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Удерживаемого в посольстве Дании в Киеве двухлетнего мальчика Даниэля осмотрел украинский врач, Министерство иностранных дел Украины работает с датской стороной для решения сложившейся проблемы, сообщил заместитель главы МИД Украины Егор Божок.

"Имел откровенную беседу с послом Дании Рубеном Мадсеном и заместителем госсекретаря МИД Дании Ибом Петерсеном, который специально прибыл в Киев после разговора между министрами иностранных дел Павлом Климкиным и Андерсом Самуэльсеном", - написал Е.Божок на своей странице в микроблоге Твиттер.

"Удерживаемого на территории посольства Дании малолетнего украинца Даниэля уже осмотрел украинский врач – с ребенком все хорошо. Вскоре адвокату матери будет передан официальный медицинский отчет. Активно работаем с датской стороной, чтобы окончательно решить ситуацию", - проинформировал Е.Божок.

Как сообщалось, 9 мая министр иностранных дел Украины П.Климкин сообщил, что обсудил с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном ситуацию с двухлетним ребенком гражданки Украины и гражданина Дании, которого против воли матери удерживают в датском посольстве в Киеве.

Ранее президент общественного объединения "Всеукраинское объединение - Защита прав матери" Алина Левченко сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук, что в начале мая мальчика забрал от матери Анастасии, гражданки Украины, его отец датчанин, и содержит его в посольстве Дании в Киеве, намереваясь вывезти за границу. Мама доступа к ребенку не имеет.

Мать Анастасия несколько дней под зданием посольства добивается встречи с сыном.

Теги: #украина #дания #ребенок #мид
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