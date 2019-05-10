События

07:58 10.05.2019

В Сырецком парке планируют построить новый фонтан

1 мин читать

В Сырецком парке на улице Парково-Сырецкой построят новый "сухой" фонтан с разноцветной подсветкой и музыкальным сопровождением, сообщила пресс-служба Киевской горгосдминистрации.

"Главным требованием является создание возможности отдыха киевлян в своем районе, без необходимости ехать в другой конец города. Также каждый парк будет отличаться собственным дизайном, архитектурными особенностями, учитывая географическое положение и близость к жилым массивам или водоемов", - рассказали в КГГА.

Также по информации пресс-службы, после капитального ремонта заработает фонтан в парке Партизанской славы на улице Боровой. Посетителей парка будет встречать стилизованная входная группа из пяти арок-фонтанов. Они символизируют пять лет партизанского движения во время Второй мировой войны.

В настоящее время в парке "Куреневский" восстановлен автогородок, который является своего рода имитацией полноценного города с дорожными знаками, конструкциями мостов, тоннелей, железнодорожного переезда, остановками. В парке "Наталка" острова объединены между собой пешеходными дорожками.

Продолжается благоустройство парка Партизанской славы, третьей очереди парка "Наталка", парка "Победа", парка "Куреневский", "Радуга" и парка "Совки". Также идут работы по благоустройству в скверах на ул.Ревуцкого, 36/2; ул.Приречная, 31; ул.Татарской, 36; на просп.Науки, 4а; Харьковском шоссе, 9-13; ул.Оноре де Бальзака, 12, 14 и ул.Краковской, 12.

 

Теги: #киев #фонтаны #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:51 10.05.2019
На Полтавщине задержан иностранец, объявленный в розыск Интерполом

На Полтавщине задержан иностранец, объявленный в розыск Интерполом

07:22 10.05.2019
За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский военный

За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский военный

06:17 10.05.2019
Неизвестные 9 мая забросали камнями два автобуса с людьми на трассе Кривой Рог-Днепр

Неизвестные 9 мая забросали камнями два автобуса с людьми на трассе Кривой Рог-Днепр

04:35 10.05.2019
Мужчина обстрелял жилой дом в Константиновке

Мужчина обстрелял жилой дом в Константиновке

02:33 10.05.2019
Украинец пытался вывезти за границу более 11 тыс. пачек сигарет

Украинец пытался вывезти за границу более 11 тыс. пачек сигарет

01:42 10.05.2019
Электронная петиция за  возвращение проспекту и станции метро в Харькове имени маршала Жукова набрала голоса, необходимые для ее рассмотрения руководством города

Электронная петиция за  возвращение проспекту и станции метро в Харькове имени маршала Жукова набрала голоса, необходимые для ее рассмотрения руководством города

00:23 10.05.2019
В Николаевской области задержан мужчина за убийство матери

В Николаевской области задержан мужчина за убийство матери

00:05 10.05.2019
Международный трибунал заслушает иск Украины по инциденту в Керченском проливе

Международный трибунал заслушает иск Украины по инциденту в Керченском проливе

23:42 09.05.2019
Правоохранители не обнаружили взрывчатку в жилом доме в Одессе

Правоохранители не обнаружили взрывчатку в жилом доме в Одессе

23:11 09.05.2019
США поддерживают украинцев в определении своего будущего

США поддерживают украинцев в определении своего будущего

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский военный

Четыре раза боевики обстреляли украинских военных в зоне ООС – без потерь

Под Севастополем разбили памятник погибшим на войне крымским татарам

Порошенко присвоил звания Героя Украины главе СБУ Грицаку, а также волонтеру Д.Гончаренко и полковнику Соколенко

В Украине акциях по случаю 9 мая приняли участие около 700 тыс. человек, все мероприятия прошли мирно

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп решил выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

Новый глава МИД Эстонии предлагает усилить санкции против России

В Одессе полицейские получили сообщение о минировании жилого дома

В Украине по случаю 9 мая полиция зарегистрировала 63 происшествия

В Николаеве неизвестный собирался бросить дымовую гранату в толпу

В США бывший аналитик АНБ арестован за передачу секретной информации журналисту

Четыре раза боевики обстреляли украинских военных в зоне ООС – без потерь

Под Севастополем разбили памятник погибшим на войне крымским татарам

Порошенко присвоил звания Героя Украины главе СБУ Грицаку, а также волонтеру Д.Гончаренко и полковнику Соколенко

В Украине акциях по случаю 9 мая приняли участие около 700 тыс. человек, все мероприятия прошли мирно

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА