За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский военный

За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"9 мая вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Дважды из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у н.п. Пищевик, дважды из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов - у н.п. Опытно, трижды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки, дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи с.Богдановка, из автоматических станковых гранатометов - около н.п. Чермалык, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Новоселовка Вторая, из стрелкового оружия - у с.Старогнатовка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников обстреляны два раза из вооружения боевых машин пехоты - вблизи с.Новозвановка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Светлодарска.

По данным украинкой разведки 9 мая один боевик ранен.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано", - добавили в штабе.