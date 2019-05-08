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18:06 08.05.2019

ДТП с белорусскими туристами: арестованы водитель грузовика и руководитель рафтиниговой организации

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ДТП с белорусскими туристами: арестованы водитель грузовика и руководитель рафтиниговой организации

Ивано-Франковский городской суд избрал меры пресечения водителю грузовика, в нетрезвом виде перевозившего белорусских туристов, а также руководителю общественной организации "Федерация рафтинга Прикарпатья", которая дала разрешение на перевозку.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" в среду спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало, водителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, а руководителю рафтинговой организации - круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Обоим сроком на 60 суток.

Водителю следователи объявили подозрение по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Руководителю "Федерации рафтинга Прикарпатья" объявлено подозрение по ст.287 УК, предусматривающей уголовную ответственность за выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации.

Теги: #дтп #украина #беларусь
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