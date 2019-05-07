Задержан руководитель Федерации рафтинга Прикарпатья, разрешивший перевозку туристов в грузовике

Национальная полиция сообщает о задержании руководителя общественной организации "Федерация рафтинга Прикарпатья", которая дала разрешение на перевозку белорусских туристов грузовиком, днем ранее упавшего с высокого обрыва в реку Черный Черемош в Карпатах.

"52-летнего руководителя задержали правоохранители в Коломые, где расположена организация по рафтингу, - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" во вторник спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

По его словам, руководитель "Федерации рафтинга Прикарпатья" задержан в порядке ст.208 УПК Украины, начато досудебное расследование по ст.287 Уголовного кодекса Украины. "Она предусматривает уголовную ответственность за выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации", - сказал Я.Тракало.