АМКУ оштрафовал на 150 млн грн две компании "Укрбуда" за сговор в 2 тендерах

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 149,93 млн грн две компании "Укрбуда" – ООО "Северно-украинский строительный альянс" и ООО "Спецбуд-Плюс" за сговор в тендерах на реконструкцию Национального института сердечно-сосудистой хирургии им.Н.Амосова и гимназии им. Бойченко (оба – Киев), сообщил АМКУ на сайте во вторник.

Согласно релизу, Киевское областное территориальное отделение АМКУ выяснило, что указанные компании входят в одну корпорацию "Укрбуд", предоставляли друг другу финансовую помощь, выполняли работы для одних и тех же подрядчиков, использовали одинаковый IP-адрес для налоговой отчетности и входа в систему "клиент-банк", а также действовали синхронно во времени.

Штраф Северно-украинский строительный альянса составил в целом 71,45 млн грн (56,16 млн грн – по тендеру за реконструкцию института и 15,29 млн грн – гимназии), а "Спецбуд-Плюс" оштрафован в целом на 78,48 млн грн (63,19 млн грн и 15,29 млн грн соответственно), отмечается в сообщении АМКУ.

Ожидаемая стоимость тендера на реконструкцию Национального института сердечно-сосудистой хирургии им.Н.Амосова составляла 2,8 млрд грн, гимназии им. Бойченко (оба – Киев) – 175 млн грн.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в АМКУ, решение по тендеру на реконструкцию Шулявского путепровода с участием компанией "Укрбуда" ожидается, ориентировочно, через две недели.