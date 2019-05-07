Собрание судей ВАКС избрало судью Крука заместителем Танасевич и утвердило шестерых следственных судей

Судья Евгений Крук избран заместителем главы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе собрания судей ВАКС во вторник судьи избрали путем тайного голосования заместителя главы суда Е.Крука. Его избрание поддержали 22 судьи, второго кандидата – Виктора Маслова - 14 судей.

После этого собрание судей новосозданного суда утвердило шестерых следственных судей ВАКС со сроком полномочий на год.