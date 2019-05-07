Главой ВАКС путем тайного голосования избрана судья Танасевич

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) во вторник избрало главой новосозданного суда судью первой инстанции Елену Танасевич.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Е.Танасевич была избрана путем тайного голосования и получила 23 голоса судей. Это утверждено протоколом и решением собрания судей об избрании главы ВАКС.

Второго кандидата – судью Ольгу Саландяк – поддержали 10 судей.

Е.Танасевич – кандидат юридических наук. С 2012 года работала судьей в Печенежском районном суде Харьковской области. Замужем, семья воспитывает сына Серафима.

Собрание судей ВАКС во вторник изначально не смогло избрать главу суда при первом и повторном голосовании, поэтому процедура выдвижения и голосования была повторена.