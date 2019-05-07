Судьи ВАКС заново избирают главу суда

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) после перерыва заново избирает главу новосозданного суда, в этот раз кандидатов двое – Елена Танасевич, которую судьи не поддержали ранее во вторник, и Ольга Саландяк.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после перерыва судьи объявили новые выборы главы суда, выдвинули двух новых кандидатов, один из которых уже был кандидатом, утвердили бюллетень для голосования и ушли на короткий перерыв для подготовки к процедуре голосования.