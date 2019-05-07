Судьи ВАКС не смогли избрать главу суда при повторном голосовании

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) не смогло избрать главу новосозданного суда и при повторном голосовании, процедура выдвижения и голосования будет повторена.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во вторник в ходе повторного голосования ни один из уже двух кандидатов не получил большинства голосов судей: судья Апелляционной палаты Олег Павлишин получил 15 голосов, судья первой инстанции Елена Танасевич - 16 голосов, всего судей 38.

Поскольку процедурно не предусмотрен иной вариант, то процедура выдвижения кандидатов, обсуждения и голосования будет повторена сначала.

В настоящее время объявлен перерыв до 15.00.

И.о. главы суда О.Павлишин пояснил журналистам, что во время перерыва будут проведены консультации. "Судьи настроены на выборы", - сказал он.

По его словам, необходимо, чтобы кандидат набрал минимум 20 голосов судей.

О.Павлишин также сообщил, что собрание судей должно определиться и с датой начала работы суда. "Есть две даты - август и сентябрь", - добавил он.