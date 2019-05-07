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13:29 07.05.2019

Ни один из трех кандидатов на пост главы ВАКС не набрал необходимого количества голосов, будет повторное голосование

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Ни один из трех кандидатов на пост главы ВАКС не набрал необходимого количества голосов, будет повторное голосование

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) не смогло с первого раза избрать главу новосозданного суда. Судьи проведут повторное голосование, выбирая среди двух кандидатов, набравших большее количество голосов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во вторник в ходе голосования ни один из кандидатов не получил поддержки большинства судей ВАКС. Так, по итогам голосования Маркиян Галабала набрал 9 голосов, Елена Танасевич - 15, Олег Павлишин - 14. В связи с этим собрание судей проведет повторное голосование, и в бюллетень будут включены кандидаты, набравшие большее количество голосов – Е.Танасевич и О.Павлишин.

В настоящее время объявлен технический перерыв для подготовки ко второму туру голосования.

Теги: #украина #вакс #назначение
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