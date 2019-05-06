Испанский премьер начал переговоры по формированию правительства

Действующий премьер-министр Испании Педро Санчес встретился с лидером консервативной Народной партии Пабло Касадо, чтобы обсудить вопрос формирования коалиционного правительства страны, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

П.Касадо после встречи заявил, что его партия не готова поддерживать П.Санчеса на посту премьера Испании. Однако, она остается открытой к переговорам по законодательным инициативам, касающимся пенсий и национальной безопасности, подчеркнул П.Касадо.

Лидер Народной партии отметил, что он попросил П.Санчеса не допустить того, чтобы правительство зависело от партий, "которые хотят расколоть Испанию", то есть каталонских и баскских сепаратистских партий, поддержка которых может понадобиться премьеру для формирования правительства.

П.Санчес, в свою очередь, отметил, что встреча с П.Касадо прошла в дружеской атмосфере. Премьер в Twitter отметил, что переговоры, в частности, были направлены на "нормализацию отношений между политическими лидерами".

Народная партия была основным оппонентом социалистов на выборах в Испании, однако она потерпела самое серьезное поражения в своей истории, и получила вдвое меньше мест в испанском парламенте, чем на предыдущих выборах в 2016 году.

Во вторник у П.Санчеса запланированы встречи с лидером партии "Граждане" Альбертом Риверой и лидером партии Unidas Podemos Пабло Иглесиасом.

Лидер "Граждан" ранее отвергал возможность формирования коалиционного правительства, в то время как Unidas Podemos были готовы к коалиции, однако для получения большинства в испанском парламенте, в таком случае, социалистам потребуется поддержка и других партий.

Ожидается, что участники переговоров не будут заключать договоренностей по коалиции до 26 мая, когда завершатся выборы в Европарламент и местные выборы в Испании.

На прошедших в конце апреля в Испании досрочных парламентских выборах лидерство удержали социалисты, но им не удалось набрать необходимого большинства для того, чтобы сформировать однопартийное правительство.