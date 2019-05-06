Спецпрокурор Мюллер может дать показания в Конгрессе 15 мая

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который вел расследование о вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США, дал предварительное согласие ответить 15 мая на вопросы конгрессменов, заявил телеканалу Fox news представитель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Дэвид Сиссилин.

В то же время конгрессмен уточнил, что "абсолютных гарантий" участия Р.Мюллера в слушаниях 15 мая нет.

В то же время, отметил Д.Сиссилин, "Белый дом пока что давал понять, что не будет вмешиваться в это дело".

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США Уильяму Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Д.Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений в препятствовании правосудию против Д.Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора. У.Барр пришел к выводу, что достаточных оснований для предъявления президенту обвинений нет.

Затем Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Р.Мюллера.

Генпрокурор США У.Барр в минувшую среду дал показания перед юридическим комитетом Сената и столкнулся с рядом вопросов по докладу Мюллера, в частности, почему спецпрокурор посчитал, что письмо генпрокурора "не полностью отражает контекст расследования". Впоследствии он отказался выступить в четверг в юридическом комитете Палаты представителей США

Министерство юстиции тогда заявило, что председатель юридического комитета Палаты представителей пытается поставить "беспрецедентные и ненужные" условия генеральному прокурору.

В свою очередь западные СМИ отмечают, что демократы хотели бы опросить Р.Мюллера о том, чинил ли Д.Трамп препятствия его расследованию.