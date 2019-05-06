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07:14 06.05.2019

За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

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За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями 120-мм минометов, а также из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, без потерь, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики семь раз обстреляли позиции ООС: из 120-мм минометов - около Авдеевки; дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около Талаковки и Павлополя; дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Лебединского; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Богдановки; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны четыре раза: из 120-мм минометов - возле Новозвановки; из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем - вблизи Новоалександровки; дважды из противотанковых ракетных комплексов - у Крымского.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", – подчеркнули в штабе.

По данным украинской разведки, 5 мая один боевик уничтожен, еще пятеро - ранены.

"С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", – подытожили в пресс-центре.

Теги: #оос #сводка #украина
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