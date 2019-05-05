События

11:58 05.05.2019

Житель села на Киевщине погиб, трое его товарищей травмированы при взрыве тротиловой шашки

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Житель села на Киевщине погиб, трое его товарищей травмированы при взрыве тротиловой шашки

В одном из частных домов села Вольное Макаровского района Киевской области при попытке соорудить взрывное устройство из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат одна из шашек детонировала, в результате чего 26-летний мужчина погиб, а еще трое местных жителей 21, 27 и 38-летнего возраста получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу.

"Установлено, что четверо товарищей собирались на рыбалку и один из них решил сконструировать взрывное устройство из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат. От неосторожного обращения, по предварительным данным, взорвалось 400 гр тротила", - сообщает в воскресенье днем Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

В ведомстве отметили, что при проведении осмотра дома, где взрывом были повреждены двери и окна, работники полиции обнаружили и изъяли 2 тротиловых шашки весом 200 и 400 гр, а также 4 запала к гранатам.

Теги: #взрыв #жертвы #полиция #украина
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