События

16:32 04.05.2019

В Черкассах избили местного журналиста, полиция возбудила дело

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Полиция открыла уголовное производство в связи с избиением журналиста Вадима Комарова в Черкассах, личность нападавшего устанавливается.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, событие произошло около 9:00 субботы на одной из улиц в центре Черкасс.

"С тяжелыми телесными повреждениями пострадавшего доставили в больницу. Личность нападавшего устанавливается", - сказано в сообщении.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что пострадавший шел по улице, когда на него напал неизвестный мужчина. Злоумышленник нанес пострадавшему телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности нападавшего и его задержанию.

Полиция не называет имени пострадавшего. Однако глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что в Черкассах жестоко избили известного местного журналиста Вадима Комарова.

"Сейчас Вадим находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Журналист часто поднимал резонансные темы, реально раздражал многих в Черкассах, кто имел большую власть и большие деньги... Надеемся на профессиональную работу врачей-реаниматоров, а правоохранители должны подобающим образом расследовать очередной акт грубой атаки на журналистов", - написал С.Томиленко.

По информации местного издания "Прочерк", которое ссылается на собственные источники, В.Комаров находится в крайне тяжелом состоянии. "Избитого журналиста с разбитой головой сегодня около 9:00 утра увидели прохожие прямо на улице на перекрестке ул.Надпильной и Небесной Сотни. Они и вызвали "скорую", - пишет издание.

По информации издания, одной из резонансных тем, о которых писал журналист, были обстоятельства пьяного бунта в Черкасской колонии №62, а также темы хищения бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете.

Теги: #черкассы #избиение #журналист
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