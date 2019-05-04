События

12:16 04.05.2019

НАБУ провело обыски у чиновников ГУ ГФС Львовской области

1 мин читать
НАБУ провело обыски у чиновников ГУ ГФС Львовской области

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно со следователями Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыски у чиновников Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) во Львовской области, а также в ряде компаний.

"Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования фактов незаконного формирования налогового кредита по НДС, а также незаконного вывода, за вознаграждение, безналичных средств с реального сектора экономики в наличные", - сообщает НАБУ на своей странице в соцсети Фейсбук.

Предварительная правовая квалификация - ст 205 ч.2, ст364 ч.2 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей; злоупотребление властью или служебным положением).

Теги: #гбр #набу #гфс #обыски #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:44 04.05.2019
В админздании Житомирской областной таможни проходят обыски в связи с задержаниями взяточников

В админздании Житомирской областной таможни проходят обыски в связи с задержаниями взяточников

06:36 04.05.2019
НАБУ проводит обыски в ГФС Львовской области

НАБУ проводит обыски в ГФС Львовской области

12:47 03.05.2019
САП, НАБУ и ВАКС должны показывать результат уже в ближайшее время или давать ответ обществу об их отсутствии – советник Зеленского

САП, НАБУ и ВАКС должны показывать результат уже в ближайшее время или давать ответ обществу об их отсутствии – советник Зеленского

10:53 03.05.2019
Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 57 бойцов Нацгвардии

Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 57 бойцов Нацгвардии

12:21 02.05.2019
Сайт ГФС частично возобновил работу

Сайт ГФС частично возобновил работу

12:02 02.05.2019
Посольство США приветствует реорганизацию ГФС в налоговую и таможенную службы

Посольство США приветствует реорганизацию ГФС в налоговую и таможенную службы

13:45 27.04.2019
Канал нелегальной миграции перекрыла во СБУ Львовской области

Канал нелегальной миграции перекрыла во СБУ Львовской области

11:28 27.04.2019
ГБР заставило военнослужащего вернуть в бюджет 745 тыс. грн за пропавшее топливо

ГБР заставило военнослужащего вернуть в бюджет 745 тыс. грн за пропавшее топливо

17:52 26.04.2019
Расследование дела о причинении "Укртелефильму" миллионных убытков завершено - НАБУ

Расследование дела о причинении "Укртелефильму" миллионных убытков завершено - НАБУ

15:15 26.04.2019
У Зеленского обсуждают возможную смену руководства САП и усиление НАБУ

У Зеленского обсуждают возможную смену руководства САП и усиление НАБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент и премьер поздравили львовян с Днем города

В админздании Житомирской областной таможни проходят обыски в связи с задержаниями взяточников

В Прилуках в гараже у бывшего военнослужащего полицейские обнаружили 9 ящиков с гранатами Ф1

В Ивано-Франковской области перевернулся бензовоз с 38 тоннами горючего

Посольство Украины в США организовало благотворительные концерт, средства которого передадут в реабилитационный центр "Next Step Ukraine"

ПОСЛЕДНЕЕ

Каменные статуи моаи на острове Пасхи разрушаются из-за наплыва туристов

Президент и премьер поздравили львовян с Днем города

Бывший замглавы СБ Беларуси Втюрин задержан при получении взятки от российской компании

Палестинцы из Газы запустили в сторону Израиля десятки ракет

Американский космический корабль Cargo Dragon вышел на орбиту

В Прилуках в гараже у бывшего военнослужащего полицейские обнаружили 9 ящиков с гранатами Ф1

МККК направил на временно оккупированную территорию Донбасса более 95 тонн гуманитарного груза

Киевский метрополитен ограничит работу в связи с футбольным матчем в субботу

В Ивано-Франковской области перевернулся бензовоз с 38 тоннами горючего

Посольство Украины в США организовало благотворительные концерт, средства которого передадут в реабилитационный центр "Next Step Ukraine"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА