События

08:03 04.05.2019

Посольство Украины в США организовало благотворительные концерт, средства которого передадут в реабилитационный центр "Next Step Ukraine"

1 мин читать
Посольство Украины в США организовало благотворительные концерт, средства которого передадут в реабилитационный центр "Next Step Ukraine"

Посольство Украины в США в сотрудничестве с Фондом "Revived Soldiers Ukraine" организовало благотворительные аукцион и концерт украинского скрипача Александра Божика, вырученные средства передадут в реабилитационный центр "Next Step Ukraine", сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

"На средства, собранные с концерта и аукциона, будут приобретены протезы для трех военных, остальные - будут переданы в поддержку реабилитационного центра для парализованных "Next Step Ukraine", который находится в Украине",- говорится в сообщении дипведомства на странице в Facebook.

Кроме того, перед началом концерта посол Украины в США Валерий Чалый (Valeriy Chaly) обратился к собравшимся гостям с благодарностью за внимание к благотворительным мероприятиям посольства и украинско-американских волонтерских организаций, которые предоставляют возможность помогать украинским солдатам и ветеранам.

Также В.Чалый и президент Фонда "Revived Soldiers Ukraine" Ирина Ващук поздравили и поблагодарили за участие в мероприятии украинского военного Максима Шкабюка, который проходит реабилитацию в США после полученных тяжелых травм во время боевых действий на Донбассе.

Теги: #сша #благотворительность #украина #концерт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:32 04.05.2019
За минувшие сутки боевики 21 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое украинских военных

За минувшие сутки боевики 21 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое украинских военных

06:36 04.05.2019
НАБУ проводит обыски в ГФС Львовской области

НАБУ проводит обыски в ГФС Львовской области

05:42 04.05.2019
Авиавласти девяти стран обсудили сертификацию систем Boeing 737 MAX

Авиавласти девяти стран обсудили сертификацию систем Boeing 737 MAX

04:55 04.05.2019
Госэкоинспекция и правоохранители выявили незаконный вылов рыбы в Николаевской области

Госэкоинспекция и правоохранители выявили незаконный вылов рыбы в Николаевской области

03:36 04.05.2019
Нидерланды выдали США украинца Иванова, подозреваемого в хакерстве

Нидерланды выдали США украинца Иванова, подозреваемого в хакерстве

03:34 04.05.2019
В Сумской области злоумышленник убил топором двух человек, а тела сжег в печке

В Сумской области злоумышленник убил топором двух человек, а тела сжег в печке

02:34 04.05.2019
США вновь грозят Ирану санкциями за ядерную программу

США вновь грозят Ирану санкциями за ядерную программу

01:36 04.05.2019
Три пешехода пострадали в ДТП с участием двух автомобилей в Сумах

Три пешехода пострадали в ДТП с участием двух автомобилей в Сумах

00:41 04.05.2019
Украина в ООН требует освобождения Сущенко

Украина в ООН требует освобождения Сущенко

23:54 03.05.2019
Лидеры США и Словакии назвали "Северный поток 2" геополитическим оружием

Лидеры США и Словакии назвали "Северный поток 2" геополитическим оружием

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 21 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое украинских военных

Информация о минировании ТЦ и двух отелей в Харькове не подтвердилась - полиция

Полторак сообщил об испытаниях комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А"

В Харькове эвакуируют людей из ТЦ и двух гостиниц из-за сообщения о минировании

Суд назначил экономическую экспертизу в деле о завладении средств "Энергоатома" и "ВостГОКа"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве из-за грозы круглосуточно будет работать спецтехника "Киевавтодора"

Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году

В Украине с начала года расследуют 63 дела о преступлениях против журналистов, в суд направлены 6 обвинительных актов – МВД

"Укрзализныця" анонсировала в субботу тестовый рейс сдвоенного состава экспресса в аэропорт "Борисполь"

Трамп и Путин обсудили КНДР и Венесуэлу по телефону – СМИ

Состоялось первое подготовительное судебное заседание в деле о "налоговых площадках" при участии 22 обвиняемых и около 40 защитников

Суд в Армении арестовал все имущество экс-президента Кочаряна, кроме пенсии

Информация о минировании ТЦ и двух отелей в Харькове не подтвердилась - полиция

Полторак сообщил об испытаниях комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А"

Французский путешественник пересек в бочке Атлантический океан за 122 дня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА