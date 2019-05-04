Посольство Украины в США организовало благотворительные концерт, средства которого передадут в реабилитационный центр "Next Step Ukraine"

Посольство Украины в США в сотрудничестве с Фондом "Revived Soldiers Ukraine" организовало благотворительные аукцион и концерт украинского скрипача Александра Божика, вырученные средства передадут в реабилитационный центр "Next Step Ukraine", сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

"На средства, собранные с концерта и аукциона, будут приобретены протезы для трех военных, остальные - будут переданы в поддержку реабилитационного центра для парализованных "Next Step Ukraine", который находится в Украине",- говорится в сообщении дипведомства на странице в Facebook.

Кроме того, перед началом концерта посол Украины в США Валерий Чалый (Valeriy Chaly) обратился к собравшимся гостям с благодарностью за внимание к благотворительным мероприятиям посольства и украинско-американских волонтерских организаций, которые предоставляют возможность помогать украинским солдатам и ветеранам.

Также В.Чалый и президент Фонда "Revived Soldiers Ukraine" Ирина Ващук поздравили и поблагодарили за участие в мероприятии украинского военного Максима Шкабюка, который проходит реабилитацию в США после полученных тяжелых травм во время боевых действий на Донбассе.