События

16:50 03.05.2019

Информация о минировании ТЦ и двух отелей в Харькове не подтвердилась - полиция

1 мин читать
Информация о минировании ТЦ и двух отелей в Харькове не подтвердилась - полиция

Полиция Харькова обследовала здания и прилегающую территорию отелей "Дружба" и "Калина", а также ТЦ "Караван" и не обнаружила никаких взрывных устройств.

"В ходе проверки специалисты обследовали 43,6 тыс. кв. м. помещений и прилегающей территории, эвакуировали 4045 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в пятницу.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского и Киевского отделов полиции Харькова. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Ранее в этот день около 12:00 в полицию поступила информация о заложенной взрывчатке на трех объектах в Харькове.

Теги: #минирование #полиция #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:24 03.05.2019
Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал выполнять полеты из Харькова в Баку

Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал выполнять полеты из Харькова в Баку

15:33 03.05.2019
В Харькове эвакуируют людей из ТЦ и двух гостиниц из-за сообщения о минировании

В Харькове эвакуируют людей из ТЦ и двух гостиниц из-за сообщения о минировании

11:01 03.05.2019
Корейская Hyundai заинтересована в строительстве метро в Харькове

Корейская Hyundai заинтересована в строительстве метро в Харькове

15:15 02.05.2019
15-летняя девушка пришла на Куликово поле в Одессе в футболке с запрещенной советской символикой

15-летняя девушка пришла на Куликово поле в Одессе в футболке с запрещенной советской символикой

14:23 02.05.2019
Уголовное производство по автотехнической экспертизе в деле о смертельном ДТП в центре Харькова закрыто

Уголовное производство по автотехнической экспертизе в деле о смертельном ДТП в центре Харькова закрыто

08:39 02.05.2019
В Одессе полицейские контролируют безопасность на Куликовом поле и Соборной площади – МВД

В Одессе полицейские контролируют безопасность на Куликовом поле и Соборной площади – МВД

21:40 01.05.2019
1 мая во Франции: более 164 тыс. манифестантов, схватки с полицией в Париже

1 мая во Франции: более 164 тыс. манифестантов, схватки с полицией в Париже

15:01 01.05.2019
В Мирнограде найден схрон с гранатометами и боеприпасами

В Мирнограде найден схрон с гранатометами и боеприпасами

14:59 01.05.2019
В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией

В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией

22:28 30.04.2019
Злоумышленники более года незаконно удерживали мужчину с требованием передачи имущества

Злоумышленники более года незаконно удерживали мужчину с требованием передачи имущества

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полторак сообщил об испытаниях комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А"

В Харькове эвакуируют людей из ТЦ и двух гостиниц из-за сообщения о минировании

Суд назначил экономическую экспертизу в деле о завладении средств "Энергоатома" и "ВостГОКа"

На Донбассе с начала пятницы двое украинских военных получили ранения – Минобороны

Порошенко: В этом году ожидаются закупки 24 патрульных вертолетов и 22 патрульных катеров

ПОСЛЕДНЕЕ

Полторак сообщил об испытаниях комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А"

Французский путешественник пересек в бочке Атлантический океан за 122 дня

Суд назначил экономическую экспертизу в деле о завладении средств "Энергоатома" и "ВостГОКа"

На Донбассе с начала пятницы двое украинских военных получили ранения – Минобороны

Киев планирует построить центр защиты животных стоимостью более 157 млн грн

Порошенко: В этом году ожидаются закупки 24 патрульных вертолетов и 22 патрульных катеров

Порошенко присвоил звание Героя Украины генерал-майору Игорю Момоту посмертно

В Украине с начала года зафиксировано более 20 случаев применения силы к журналистам – мониторинг НСЖУ

Запуск к МКС "грузовика" Cargo Dragon грузовом корабле отменен из-за неполадок

РФ отказалась участвовать в слушаниях трибунала по освобождению украинских моряков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА