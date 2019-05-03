Информация о минировании ТЦ и двух отелей в Харькове не подтвердилась - полиция

Полиция Харькова обследовала здания и прилегающую территорию отелей "Дружба" и "Калина", а также ТЦ "Караван" и не обнаружила никаких взрывных устройств.

"В ходе проверки специалисты обследовали 43,6 тыс. кв. м. помещений и прилегающей территории, эвакуировали 4045 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в пятницу.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского и Киевского отделов полиции Харькова. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Ранее в этот день около 12:00 в полицию поступила информация о заложенной взрывчатке на трех объектах в Харькове.